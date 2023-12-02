Замминистра обороны Кузьменков вручил награды морпехам и врачам Севастопольского госпиталя

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков в Севастопольском военно-морском госпитале имени Пирогова вручил награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм в ходе СВО, а также медработникам, отличившимся в обеспечении выполнения задач спецоперации .