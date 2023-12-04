Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Почему частая смена половых партнеров опустошает женщину

Почему частая смена половых партнеров опустошает женщину

Обращайте внимание на то, с кем вы делите свою интимную энергию. Близость на таком уровне переплетает энергию вашей ауры с энергией другого человека.

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Комментарии
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М
ММ
И правда и неправда! Инь-Янь работает. Если женщина не получает ПОЛНОЦЕННОГО оргазма, то справедливо то, что написано. Если примитивный генитальный оргазм для утоления сексуального голода, это одно. Если женщина понимает суть процессов, взаимодействий энергий, то рост общей сексуальной энергии партнеров восполняет любой недостаток энергии и обладает целебными свойствами!
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