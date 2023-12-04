Почему частая смена половых партнеров опустошает женщину

М

ММ

И правда и неправда! Инь-Янь работает. Если женщина не получает ПОЛНОЦЕННОГО оргазма, то справедливо то, что написано. Если примитивный генитальный оргазм для утоления сексуального голода, это одно. Если женщина понимает суть процессов, взаимодействий энергий, то рост общей сексуальной энергии партнеров восполняет любой недостаток энергии и обладает целебными свойствами!