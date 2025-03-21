Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Переговоры о прекращении огня и разделе территорий между Россией и Украиной идут прямо сейчас, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
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