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Продажи «Норникеля» не затронуты новыми санкциями на цветные металлы из России

Продажи «Норникеля» не затронуты новыми санкциями на цветные металлы из России

Продажи «Норникеля» не затронуты новыми санкциями на цветные металлы из России Татьяна АрестоваС апреля на международном рынке действуют ограничения Великобритании и США, касающиеся российских цветных металлов.

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