«Я очень сильно хочу, чтобы папа приехал домой живой и здоровый» 👆 Дочь военнослужащего Кира ждёт своего отца домой и очень хочет провести с ним время.
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«Я очень сильно хочу, чтобы папа приехал домой живой и здоровый» 👆 Дочь военнослужащего Кира ждёт своего отца домой и очень хочет провести с ним время.