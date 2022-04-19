Самсонов отразил 24 броска «Колорадо» из 26. У него 6 побед в последних 7 матчах в старте

Илья Самсонов отразил 24 броска «Колорадо» из 26, у него 6 побед в последних 7 матчах. Вратарь «Вашингтона» помог своей команде обыграть «Эвеланш» (3:2) в матче регулярного чемпионата.
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