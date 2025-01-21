В Челябинской области задержали замначальника по АХР аграрного университета

В Троицке задержан заместитель начальника по административно-хозяйственной работе ЮУрГАУ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении заместителя начальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета возбуждено по признакам получения взятки в крупном размере.