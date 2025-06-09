Асфальт ушёл в ямы: прокуратура требует отремонтировать дороги в селе Лешуконское

Прокуратура Лешуконского района обнаружила серьёзные нарушения на улицах Лесная и Набережная, где дорога буквально «провалилась» — на участках между домами появились глубокие ямы и деформации, превышающие допустимые нормы.
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