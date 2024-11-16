В отличие от X, Bluesky заявляет, что не будет обучать ИИ на ваших постах

Bluesky, социальная сеть, которая на этой неделе переживает всплеск числа пользователей, поскольку пользователи отказываются от X, заявляет, что «не намерена» использовать пользовательский контент для обучения инструментов генеративного ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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