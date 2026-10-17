Дмитриев заявил, что с США обсуждаются новые сделки, включая СПГ и редкозёмы Российский спецпосланник в переговорах с США сделал ряд обращающих на себя внимание заявлений.
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А что американцы продают в Россию по дешевым ценам , или это только односторонние сделки ?