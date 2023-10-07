Нетаньяху срочно приехал в Тель-Авив после сообщений об обстрелах со стороны Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно прибыл в Тель-Авив и намерен провести там совещание с руководством силовых структур страны после того, как получил информацию о ракетном обстреле со стороны сектора Газа, сообщает канцелярия главы израильского правительства.
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