Нетаньяху срочно приехал в Тель-Авив после сообщений об обстрелах со стороны Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно прибыл в Тель-Авив и намерен провести там совещание с руководством силовых структур страны после того, как получил информацию о ракетном обстреле со стороны сектора Газа, сообщает канцелярия главы израильского правительства.