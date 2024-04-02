Челябинцу, устроившему жуткую поножовщину на Кировке, вынесли приговор

У бара злоумышленник порезал троих человек, один из них скончался.Громкое убийство, случившееся 28 октября 2023 года на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске, в своё время облетело заголовки всех городских СМИ.
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