Independent: в Британии плакат с Путиным сорвал выступление политика

Политические активисты сорвали выступление лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа, разместив за его спиной портрет российского президента Владимира Путина с надписью, которая выражает симпатию к политику.
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