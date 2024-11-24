Американский морской пехотинец Брайан Берлетик выразил мнение, что российский удар по Украине с использованием ракеты «Орешник» должен был стать ясным сигналом для западных политиков, которые не хотят прислушиваться к мнению других.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии