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Цены на электроэнергию в Европе за год выросли на 1000%

Цены на электроэнергию в Европе за год выросли на 1000%

Пандемия и санкции против России обострили ситуациюАвтор: Брайан С. Юн (Слева направо) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии ФумиоКисида, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады ДжастинТрюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ГерманииОлаф Шольц и президент США Джо Байден на рабочем заседании во время саммита лидеров G7 в замке Эльмау в Круене, Германия, 28 июня 2022 года.

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