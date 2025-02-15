Киев пугает Европу радиацией: Следом за подземным взрывом — покупка двух древних советских реакторов у Болгарии

Александр Уваров: Реактор нельзя просто поставить у забора и запустить Михаил Зубов Фото: Владимир Зинин/ТАСС Материал комментируют: Александр Уваров После подземного взрыва в Полтавской области, который сейсмологи из Польши квалифицировали, как ядерный, в Киев мигом примчался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.