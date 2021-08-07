Наш корреспондент задал вопрос олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой: «Что вы могли бы сказать на комментарий Утяшевой по поводу того, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки» победу на олимпиаде в Токио?» Алина Кабаева — о серебре Дины Авериной на Олимпиаде: «Похоже, главной задачей судей было лишить Россию золота» — Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай, — сказала Кабаева.