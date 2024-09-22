Открытки в WhatsApp могут оставить без денег, предупредили эксперты по безопасности. 🙈🙈🙈 Под видом поздравлений в картинках от родственников мошенники начали отправлять россиянам фишинговые ссылки.
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Открытки в WhatsApp могут оставить без денег, предупредили эксперты по безопасности. 🙈🙈🙈 Под видом поздравлений в картинках от родственников мошенники начали отправлять россиянам фишинговые ссылки.