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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Открытки в WhatsApp могут оставить без денег, предупредили эксперты по

Открытки в WhatsApp могут оставить без денег, предупредили эксперты по безопасности. 🙈🙈🙈 Под видом поздравлений в картинках от родственников мошенники начали отправлять россиянам фишинговые ссылки.

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