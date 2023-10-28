В Тулейне выяснили, что замена говядины курицей полезна для здоровья и климата

Ученые из Тулейнского университета выяснили, что замена говядины курицей, а коровьего молока — растительным может значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также повысить качество питания человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии