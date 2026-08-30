Ну вот и всё: США хотят ударить ядерным оружием по Европе

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что ряд факторов указывает на серьёзное рассмотрение США возможности применения ядерного оружия в Европе.
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То есть, Россия чего-то там должна в одностороннем порядке?! Американки окончательно с дубу рухнули?! Они Россию со своими холопами перепутали?
Мерзкие придурки! Достали дебилы!
в конец ёкнулись!!!☠️
Они там совсем уже долбанутые?!!