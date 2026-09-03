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Сахалин отметил День Победы над милитаристской Японией — фоторепортаж

Сахалин отметил День Победы над милитаристской Японией — фоторепортаж

в Южно-Сахалинске прошли торжества в честь Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

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