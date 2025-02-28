Реакция Марии Захаровой на встречу Трампа с Зеленским

"Американский президент Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс проявили чудеса выдержки на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским после его слов, что Украина в 2022 году осталась в одиночестве".
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