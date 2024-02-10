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В Виноградовском округе два человека погибли в аварии с грузовиком

Вчера днём в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на трассе М-8 — в десяти километрах от деревни ПяндаВчера днём в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на трассе М-8 — в десяти километрах от деревни ПяндаВ пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что «Рено Логан» совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Shacman.

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