Ми-28НМ сравнял с землей пункт управления украинских дроноводов

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту управления вражеских беспилотных систем в секторе ответственности группировки войск «Запад».
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