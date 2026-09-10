В Москве сотрудников фирмы задержали за хищение 130 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали семерых работников фирмы, похитившей более 130 млн рублей под предлогом помощи в оказании кредитов.
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