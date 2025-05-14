Украина завершила подготовку к запуску инвестиционного фонда по ресурсной сделке с США. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).