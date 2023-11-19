Челябинец получил срок за ловлю раков

В Челябинске осудили двух мужчин, ловивших раков в озере Смолино. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России действую ограничения на добычу раков: ловить их можно только днем, только небольшими раколовками и не больше 30 особей на человека.
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