Режиссеру Дэвиду Линчу диагностировали неизлечимую болезнь из-за курения

MediaPunch/face to face/Globallookpress Американский режиссер Дэвид Линч оказался почти полностью лишен возможности покидать дом, поскольку ему диагностировали эмфизему легких – хроническое заболевание, которое может провоцировать тяжелую форму дыхательной недостаточности.
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