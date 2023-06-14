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Читинца обвинили в изнасиловании и угрозе убийством бывшей девушке

Читинца обвинили в изнасиловании и угрозе убийством бывшей девушке

Забайкальские следователи предъявили обвинение по уголовному делу об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (пункт "б" части 2 статьи 131 УК РФ), 35-летнему жителю Читы.

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