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Царьград

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Помощь под прицелом: Все 10 танков от Швеции "выведены" с поля боя военными РФ

Помощь под прицелом: Все 10 танков от Швеции "выведены" с поля боя военными РФ

Стало известно о поражении всех Stridsvagn 122 на УкраинеПомощь Швеции сошла на нет. Российские военные вывели с поля боя все десять танков Strv 122, которые пожертвовала Украине эта европейская страна.

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