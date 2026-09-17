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Царьград

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"Генерал Армагеддон" вернулся? Суровикин. Кем его могут назначить

"Генерал Армагеддон" вернулся? Суровикин. Кем его могут назначить

В медиапространстве вновь заговорили о возвращении генерала Сергея Суровикина из Африки в Москву и его возможном назначении на новую должность.

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Профиль пользователя Сергей Иванютин
Сергей Иванютинизменено

замысел рождается у Верховного Главнокомандующего, Генштаб отрабатывает предложения по его реализации, затем директива уходит командующим группировками, те загружают свои штабы. Штабы готовят детальные планы на основе данных разведки. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Именно так. И  в этой цепочке  МО никогда небыло и не будет.