Боксер умер спустя неделю после завоевания титула WBA

Пуэрто‑риканский боксер Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщил менеджер спортсмена Шаффер Смит в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).