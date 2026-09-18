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Аргументы недели

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Суд назначил 5,5 года колонии директору «Летвуд» за обман 79 дольщиков

Суд назначил 5,5 года колонии директору «Летвуд» за обман 79 дольщиков

Директор строительных компаний признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он похитил свыше 310 миллионов рублей у 79 граждан.

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