Россию пытаются убедить в слабости НАТО – Артамонов

Европа способна в короткие сроки мобилизовать людей и научиться воевать. Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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