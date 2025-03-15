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Россию пытаются убедить в слабости НАТО – Артамонов

Россию пытаются убедить в слабости НАТО – Артамонов

Европа способна в короткие сроки мобилизовать людей и научиться воевать. Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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