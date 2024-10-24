ХАМАС попросило Россию, КНР и Алжир содействовать прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС обратилось с просьбой к России, Китаю и Алжиру содействовать прекращению израильской агрессии против сектора Газа для урегулирования ситуации в анклаве, заявил в беседе с ливанским телеканалом Al Mayadeen член политбюро движения Усама Хамдан.
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