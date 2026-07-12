«Сначала учить раздельно, а потом сразу женить!»: в РПЦ появилась идея для мальчиков и девочек

Учить мальчиков и девочек раздельно, а в старших классах образовывать из них пары путем помолвки — это вклад в копилку добрых советов в деле реформирования российского среднего образования со стороны РПЦ .
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