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«Сначала учить раздельно, а потом сразу женить!»: в РПЦ появилась идея для мальчиков и девочек

«Сначала учить раздельно, а потом сразу женить!»: в РПЦ появилась идея для мальчиков и девочек

Учить мальчиков и девочек раздельно, а в старших классах образовывать из них пары путем помолвки — это вклад в копилку добрых советов в деле реформирования российского среднего образования со стороны РПЦ .

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