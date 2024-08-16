🇷🇺🇺🇦12 августа на Украине курируемое американским посольством Национальное агентство по борьбу с коррупцией задержало заместителя министра энергетики Александра Хейла.
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🇷🇺🇺🇦12 августа на Украине курируемое американским посольством Национальное агентство по борьбу с коррупцией задержало заместителя министра энергетики Александра Хейла.
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