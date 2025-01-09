Тренер «Вашингтона» выразил недовольство игрой нападения в звене Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери во время утренней раскатки 8 января выразил недовольство тройкой нападения первого звена команды, в котором играют Александр Овечкин, Дилан Строум и Тейлор Рэддиш.
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