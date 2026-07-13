В США прозвучал призыв к Европе изменить подход к России. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить рассматривать Россию и Китай как непримиримых врагов.
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