Армения готовит референдум о вступлении в ЕС: а кто ее приглашал? Интриги Пашиняна

Правительство Армении неожиданно одобрило законопроект о возможном вступлении в Европейский Союз. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решение о евроинтеграции будет принято исключительно путем референдума.
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