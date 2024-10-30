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Дикий Юг - Природа Юга России

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Подписан закон об уголовном наказании за ввоз в Россию вирусов и патогенов

Подписан закон об уголовном наказании за ввоз в Россию вирусов и патогенов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Важные новости России за неделю  сообщают, что Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за незаконный ввоз патогенных биологических организмов и вирусов в страну.

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