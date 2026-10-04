"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда? Юрист Александр Толмачёв рассказал, как управляющие организации зарабатывают на трудовых мигрантах.
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Во руководстве ЖКХ нет ни одного мигранта,и не надо на них валить бочку в этом случае.Это руководители ЖК никак наестся не могут.
Не будут мигранты работать на зарплату за в 30-35 тысяч рублей,не буууудут.