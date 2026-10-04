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Царьград

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"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда?

"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда?

"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда? Юрист Александр Толмачёв рассказал, как управляющие организации зарабатывают на трудовых мигрантах.

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