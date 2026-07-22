Swing Trade MNQ/NQ E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Sidgate Short version IF-THEN Atomic Logic Chain IF a sharp pullback sweeps a structural level THEN wait for a reclaim IF a reclaim occurs THEN wait for descending-value acceptance (1 - 3 descending hinges) IF descending-value acceptance forms THEN enter in descending value inside the hinge(s) Scale out into the impulse leg.
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