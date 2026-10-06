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Рафинья продлил контракт с «Барселоной» до 2030-го. Объявить могут на этой неделе (Фабрицио Романо)

Форвард «Барселоны» Рафинья подписал новый контракт с клубом до июня 2030 года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

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