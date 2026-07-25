Почему дети часто болеют и как стресс родителей влияет на их иммунитет -врачи ответили на вопросы забайкальских семей

Почему ребенок начинает часто болеть в детском саду, нужно ли сразу сбивать высокую температуру, как стресс родителей отражается на детях и стоит ли заранее «укреплять иммунитет» препаратами? Эти и другие вопросы забайкальских родителей обсудили в новом выпуске проекта «Заботимся о детях».