Почему дети часто болеют и как стресс родителей влияет на их иммунитет -врачи ответили на вопросы забайкальских семей

Почему ребенок начинает часто болеть в детском саду, нужно ли сразу сбивать высокую температуру, как стресс родителей отражается на детях и стоит ли заранее «укреплять иммунитет» препаратами? Эти и другие вопросы забайкальских родителей обсудили в новом выпуске проекта «Заботимся о детях».
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