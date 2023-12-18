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Брезаз-Буше о лидерстве на Кубке мира: «Мечтала об этом с начала карьеры. Рада получить желтую майку на Рождество, но ситуация кажется шуткой»

Олимпийская чемпионка из Франции занимает первое место в тотале после 8 гонок из 21. «Я мечтала об этом с самого начала карьеры.

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