Торпедовцы смогут начать новый хоккейный сезон на Ледовой арене

Новый хоккейный сезон игроки ХК «Торпедо» смогут начать на Ледовой арене на Стрелке. Такой вариант допустил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в случае, если новенькую площадку успеют достроить к этому времени.
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