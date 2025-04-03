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Нижегородская правда

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Торпедовцы смогут начать новый хоккейный сезон на Ледовой арене

Новый хоккейный сезон игроки ХК «Торпедо» смогут начать на Ледовой арене на Стрелке. Такой вариант допустил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в случае, если новенькую площадку успеют достроить к этому времени.

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