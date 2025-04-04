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Живая Кубань

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Власти Краснодара просят горожан сообщать о некошенной траве в городе

Власти Краснодара просят горожан сообщать о некошенной траве в городе

Власти Краснодара просят горожан сообщать о некошенной траве в городеС начала апреля вдоль дорог, внутри дворов, в парках и скверах, у водоёмов, на сельских территориях Краснодара идёт покос сорной растительности.

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