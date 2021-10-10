Мировое обозрение

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Когда в Москве появился первый "царь" и как это связано с падением Константинополя

Когда в Москве появился первый "царь" и как это связано с падением Константинополя

По справедливости говоря, первым царём Московского централизованного государства следовало бы назвать Ивана III, который его, собственно, и создал.

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