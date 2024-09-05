На раменском предприятии КРЭТ создали новую линию для производства печатных плат

Фото: концерн «Радиоэлектронные технологии» Раменский приборостроительный завод (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» запустил в работу современное оборудование, которое автоматизирует установку выводных элементов на печатные платы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии