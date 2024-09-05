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Ростех

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На раменском предприятии КРЭТ создали новую линию для производства печатных плат

На раменском предприятии КРЭТ создали новую линию для производства печатных плат

Фото: концерн «Радиоэлектронные технологии» Раменский приборостроительный завод (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» запустил в работу современное оборудование, которое автоматизирует установку выводных элементов на печатные платы.

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